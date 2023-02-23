Deprem felaketin yaşandığı ilk günden bu yana yaraları sarmak için afet bölgesine desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden bir ekibi daha Hatay’a gönderdi.

Deprem felaketin yaşandığı ilk günden bu yana yaraları sarmak için afet bölgesine desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden bir ekibi daha Hatay’a gönderdi.

Kütahya Belediyesi, afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere gönderdiği yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sürüyor. Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli 9 personelimiz, Hatay’a gitmek üzere yola çıktı. Gönderilen yeni ekiple birlikte Kütahya Belediyesi afet bölgesine desteği, 177 nitelikli personel, 40 araç ve iş makinası ile 33 yardım tırı olarak gerçekleşti.

Ekibin uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Deprem felaketinden sonra tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte herkes kendince o bölgeye yardım elini uzattı, uzatmaya devam ediyor. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de Kütahya Belediyesi olarak ilk günden itibaren önce arama kurtarma ekibimizle ardından teknik personelimizle, ekskavatörden vidanjörüne kadar onları kullanacak değerli operatörlerimizle, temizlik ekibimizle, su ve kanalizasyon ekibimizle ve diğer teknik personellerimizle ilgili müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve şahsım dahil olmak üzere bölgeye gittik elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da orada görev yapan temizlik personelimizi değiştirmek üzere yeni bir kafileyi gönderiyoruz. Bu arkadaşlarımızla beraber şu ana kadar Kütahya Belediyesi’nden toplam 177 personelimiz bölgeye gönderilmiş oluyor. Rabbim sağlıkla ve sıhhatle gidip gelmeyi ve orada hayırlı hizmetlere vesile olmayı nasip eylesin. Ayrıca, diğer araçlarımız ve iş makinalarımız dahil olmak üzere 40 aracımız ve toplam 33 adet yardım tırımız Kütahya Belediyemizin organizasyonuyla bölgeye ulaştırıldı. Vesile olan herkese, özellikle Kütahyalı hemşehrilerime, güvenip inanıp ellerindeki yardım malzemelerini Belediyemize teslim ettikleri ve Belediyemiz ekibimizin de bunları en güzel şekilde deprem bölgesine ulaştırarak katkıda bulunduğu için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu tür acılarım aziz Milletimize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.