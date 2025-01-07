Kütahya Belediyesi, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı" kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve pedagoglar ile okul öncesi öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlanan "Dede-Torun" etkinliği, aile bağlarını güçlendirmeye yönelik özel uygulamalarla gerçekleşti.

Çocuk psikodraması temelli aktivitelerle dede ve torunları bir araya getiren etkinlik, eğlence ve farkındalığı harmanlayarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Oluşturucu çalışmalarla dede ve torunların ortak paylaşımlarını artıran etkinlik, kuşaklar arasında duygusal bağların kuvvetlenmesine katkı sağladı.

Etkinlik, hem çocuklar hem de büyükler için unutulmaz bir deneyim olurken, katılımcılar bu tür projelerin önemini vurguladı. Kütahya Belediyesi, aile yapısını destekleyen ve toplumsal bağları güçlendiren projelere devam ederek her kesime dokunmayı sürdüreceğini belirtti.