Kütahya Belediyesi vatandaşları afet farkındalığı ve sıfır atık konularında bilgilendirdi.

Maltepe, Müderris, Hamidiye, Saray, Mecidiye ve Gazikemal mahallelerinden gelen vatandaşlar ve mahalle muhtarlarının yoğun katılımıyla düzenlenen eğitimlerde, öncelikle Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimde, afet durumlarında alınması gereken önlemler, doğru davranış biçimleri ve hazırlık süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Sıfır Atık Eğitimi kapsamında ise çevreye duyarlı bir yaşam tarzının önemi, geri dönüşüm yöntemleri ve atık yönetimi konularında bilgi verildi. Eğitim sırasında vatandaşların soruları da yanıtlanarak, çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kütahya Belediyesi, güvenli bir toplum ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturma amacıyla eğitim faaliyetlerini şehrin farklı noktalarında sürdürmeyi planlıyor. Bu çalışmalar, hem afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmayı hem de sürdürülebilir bir çevre bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.