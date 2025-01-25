Kütahya Belediyesi, vatandaşların bilinç düzeyini artırmak ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacıyla düzenlediği eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Osmangazi Mahallesi muhtarlık binasında afet farkındalığı ve sıfır atık konularında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Afet farkındalık eğitimi kapsamında, vatandaşlara muhtemel afet durumlarında güvenli hareket etme yöntemleri, hazırlık süreçleri ve doğru davranış biçimleri hakkında hayati bilgiler aktarıldı. Eğitimle birlikte, afetlere karşı bilinçli bir yaklaşım kazandırılması hedeflendi.

Sıfır Atık Eğitimi ise çevreyi korumanın bireysel çabalarla nasıl mümkün olabileceğine dikkat çekti. Geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi konuların yanı sıra iklim değişikliği, sera gazı salınımı ve su tasarrufu gibi önemli başlıklarda bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, Kütahya Belediyesi’nin iklim dostu şehir olma yolundaki çalışmaları da anlatılarak vatandaşların soruları yanıtlandı.