Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. bünyesinde çalışan bin 582 personeli ve 33 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. bünyesinde çalışan bin 582 personeli ve 33 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Belediyemizin bütçesinin yüzde 40’ını çalışan arkadaşlarımızın hakkı olarak verdik, helali hoş olsun” dedi.

Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 1530 Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. çalışanı, 52 özel güvenlik görevlisi ve 33 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Alim Işık ve Hizmet-İş Sendikası yetkilileri arasında imzalandı. 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasını kapsayan sözleşmeyle, 2023 Ocak ayına kadar en düşük ücret 7 bin 98 lira 87 kuruş, en yüksek ücret 9 bin 684 lira 90 kuruşa yükseldi. Sözleşme 52 özel güvenlik personelini de kapsayacak şekilde imzalandı. 33 sürekli işçi için varılan anlaşmaya göre ise en düşük ücret 11 bin 95 lira 68 kuruşa, en yüksek ücret 12 bin 916 lira 73 kuruşa yükseltilmiş oldu.

"Çalışan arkadaşlarımıza helali hoş olsun"

Başkan Işık, “Göreve geldiğimizde belediye gelirlerimizin sadece yüzde 19’u personel harcamasına gidiyordu. 2020 yılında yüzde 21’e, 2022 yılında yüzde 22’e çıktı. 2022 yılı itibariyle 2 bin 3 personelle çalışıyoruz. Hem işveren sendikamıza hem de işçi sendikamıza söylediğim tek şey oldu. Devletimiz bize bütçemizin yüzde kaçını personelimize vermeyi serbest bırakmışsa tamamını çalışanlarımıza verin dedim. Yani belediyemizin bütçesinin yüzde 40’ını sizlere veriyoruz. Kanunun verdiği yetkinin tamamını çalışan arkadaşlarımızın hakkı olarak verdik. Yüzde 19’dan aldık, şu an itibariyle yüzde 39.99 oldu. Çalışan arkadaşlarımıza helali hoş olsun” diye konuştu.

"18 yevmiye olan ikramiyeyi de 30 yevmiyeye çıkarıyoruz"

Her yıl başında hükümetin asgari ücrete yapacağı zam oranının maaşlara ve sosyal haklara yansıtılacağını belirten Başkan Işık, “2023 Ocak ayından itibaren ilk altı aylık dönemde asgari ücret zammı maaşlara yansıtılacak. Asgari ücrete hükümetimiz ne kadar zam verirse aynen uygulayacağız. Aynı zamanda 600 Türk Lirası olan alışveriş kartına da aynı oranda zammı yansıtacağız. 2023’ün ikinci altı aylık döneminde asgari ücrete zam gelmesi halinde yine aynı oranda zammı maaşlara ve sosyal haklara yansıtacağız. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde asgari ücrete gelen zam oranı tüm maaşlara ve sosyal haklara aynen yansıtılacak. Bu dönemde alışveriş kartlarına da yine asgari ücrete gelen zam oranında iyileştirme uygulayacağız. 18 yevmiye olan ikramiyeyi de 30 yevmiyeye çıkarıyoruz. Belediyemizde çalışan tüm personelimizin kanunen alacağı, gerçekleşmiş belediye gelirlerinin maksimum yüzde 40 olan rakamın tamamını sizlere verdik. Türkiye’de bu denli şeffaf, personelini koruyan bir başka belediyenin olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca yapmakta olduğumuz promosyon görüşmeleri çok kısa sürede sonuçlanacak. Böylece Türkiye’nin en huzurlu, alabileceğini maksimum oranda almış 2 bin çalışanı olan bir belediyeyi sizlerin de desteğiyle yine tarihe not düşürerek geçirmiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ailelerinizle, çocuklarınızla, eşinizle, anne ve babalarınızla huzur içerisinde ve sağlıkla harcayınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Işık’ın açıklamaları, imza törenine katılan katılımcılar ve belediye çalışanlarımız tarafından uzun süre alkışlandı.

İmza töreni sonrası Belediye Başkanı Alim Işık’a sendika başkanı ve sendika yetkilileri tarafından çiçek takdim edildi.(EFE-)