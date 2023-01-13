Kütahya Belediyesi’nde görevde yükselme sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan personeller için rütbe merasimi düzenlendi.

Kütahya Belediyesi’nde görevde yükselme sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan personeller için rütbe merasimi düzenlendi.

Görevde Yükselme Sınavı ile başarılı olan 9 memur müdür kadrosuna, 3 memur şef kadrosuna, 1 memur uzman kadrosuna, 2 memur muhasebeci kadrosuna ve 1 memur ayniyat saymanı kadrosuna atandı. Unvan Sınavı ile de 1 memur zabıta amirliğine, 3 memur zabıta komiserliğine ve 3 memur itfaiye çavuşluğuna yükseldi. 11 yıl sonra bu sınavı yaparak memurlarımıza hak ettiklerini verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Alim Işık, görevde yükselen ve unvan değişikliğine hak kazananları tebrik etti.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince yapılan 2022 yılı Kütahya Belediyesi Görevde Yükselme Sınavı sonucunda başarılı olan memurların atamaları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı. Yapılan sınav sonucu başarılı olan; Enver Yurt Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosuna, Osman Ortaçlı Fen İşleri Müdürü kadrosuna, Halit Güzen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuna, Bahadır Halil Bahşi İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosuna, Keziban Çolak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü kadrosuna, Rıza Arslan İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosuna, Hasan Korkut Strateji Geliştirme Müdürü kadrosuna, Ali Bilcan Veteriner İşleri Müdürü kadrosuna ve Memiş Özüş Yapı Kontrol Müdürü kadrosuna atandı.

Şef kadrolarına; Kemal Sabri Sarıyıldız, Osman Aydeniz ve İsmail Arslan, uzman kadrosuna Halil İbrahim Memiş, muhasebeci kadrolarına İbrahim Kandemir ve Hasan Battal, ayniyat saymanı kadrosuna ise Zuhal Teper atandı.

Zabıta amiri kadrosuna Mehmet Kılıç, zabıta komiseri kadrolarına Vildan Gökduman, Önder Güler ve Hayrettin Çelik, itfaiye çavuşu kadrolarına ise Adem Öner, Nihat Saltık ve Muharrem Kahraman atandı.