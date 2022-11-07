Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret eden yaklaşık bin öğrenciye iade-i ziyarette bulunuyor.

Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret eden yaklaşık bin öğrenciye iade-i ziyarette bulunuyor.

Kütahya Belediyesi’nin sevimli dostlarımız için yaptığı çalışmalar artarak devam ediyor. Şehrimizde sahipsiz sokak hayvanlarına tedaviden beslenmeye, ameliyattan sağlıklı barınma teminine kadar birçok alanda sahip çıkan Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret eden yaklaşık bin öğrenciye iade-i ziyarete başladı. Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde yapılan ziyaretlerde, öğrencilerde hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bircan, ziyaret ettiği okullara kedi evi, mama kapları ve mama hediye ediyor.