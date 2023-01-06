Cenaze hizmetlerini ücretsiz karşılayan Kütahya Belediyesi, vatandaşların acısını hafifletiyor.

Cenaze hizmetlerini ücretsiz karşılayan Kütahya Belediyesi, vatandaşların acısını hafifletiyor.

Yapılan açıklamada, "Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mezarlık Birimimiz, 2022 yılında mücavir alan içinde bin 80, mücavir alan dışında bin 311 olmak üzere toplam 2 bin 391 vatandaşımızın ücretsiz olarak hizmet almasını sağladı. 2022 yılında toplam 2 bin 80 cenaze nakli gerçekleştiren ekiplerimiz, bu nakillerin 980’ini mücavir alan içine, bin 100’ünü ise mücavir alan dışına yaptı. Ayrıca 649 vatandaşımıza yıkama hizmeti, 823 kazıcı hizmeti, bin 820 kefen hizmeti, bin 703 havlu hizmeti, bin 248 tahta hizmeti ve bin 298 hasır hizmeti verildi.Kütahya Belediyesi ekiplerimiz, sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin hayatına her alanda dokunmaya devam edecek" denildi.