Kütahya Belediyesi, seramik alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, İtalya’nın Montelupo Fiorentino Belediyesi ile önemli temaslarda bulundu. Görüşmeler sonucunda, iki belediye arasında seramik sektörü üzerine bilgi paylaşımı ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Ziyaret kapsamında, Kütahya Belediyesi’nin Rekabetçi Sektörler Hibe Programı (RYSOP) çerçevesinde yürüttüğü “Kütahya’da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” değerlendirildi. Ayrıca, Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı ve Hareketlilik ve Ağ Kurma Projesi kapsamında Toscana bölgesindeki Artistik ve Geleneksel El Sanatları Merkezi (ARTEX) ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

Anlaşma ile seramik ve buna dayalı endüstrilerde hareketliliğin artırılması, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projeler, Avrupa Birliği (AB) ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) destekleriyle geliştirilecek.