Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Kütahya Belediyesi tarafından toplanan yardım malzemeleri, Adana’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 tıra yüklenerek dualarla uğurlandı. Yardım malzemeleri yüklü tırları yolcu eden Belediye Başkanı Alim Işık, “Yardım gönderen tüm Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Kütahya Belediyesi tarafından toplanan yardım malzemeleri, Adana’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 tıra yüklenerek dualarla uğurlandı. Yardım malzemeleri yüklü tırları yolcu eden Belediye Başkanı Alim Işık, “Yardım gönderen tüm Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Kütahya Belediyesi tarafından depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılması için düzenlenen kampanyayla toplanan yardım malzemeleri sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlandı. Kampanyaya büyük destek veren Kütahyalı hemşehrilerimiz, battaniye, çocuk bezi, elektrikli soba, hijyen malzemeleri, kuru gıda, mont ve ayakkabı gibi malzemeleri gün boyunca Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etti. Kütahya Belediyesi personellerimiz ve gönüllüler tarafından sınıflara ayrılan ve paketlenen yardım malzemeleri, Adana’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 tıra yüklenerek dualarla uğurlandı.

Kütahyalı vatandaşların seferberlik örneği gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kahramanmaraş ilimiz merkez olmak üzere bölgedeki 10 ili etkileyen deprem nedeniyle başlatmış olduğumuz yardım kampanyamıza Kütahyalı hemşehrilerimizin çok büyük ilgisi sonucunda şu anda birkaç tırlık malzeme toplandı. Belediyemizin giriş katında gönüllü hemşehrilerimiz ve belediyemiz çalışanlarıyla gelen malzemelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve tırlara yüklenme çalışmaları devam ediyor. İlk tırlarımızı yükledik. Allah nasip ederse Adana’da koordinasyon merkezinde buluşmak üzere AFAD koordinasyonunda tırlarımızı dualarla yola çıkartıyoruz. Sabaha kadar da diğer tırların yüklenmesi devam edecek. Yardım gönderen tüm Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hemşehrilerimizden gelen çok kıymetli olduğuna inandığımız, oradaki vatandaşlarımıza zor gününde Kütahya’nın da onların yanında olduğunu gösterecek yardımlarınızdan dolayı hepinize şehrimiz adına, tüm Türkiye’deki 85 milyon vatandaşımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah herkesin yardımlarını kabul eylesin. Belediyemize gelen her türlü yardım malzemesi imza karşılığı teslim alınıp paketlenip, gruplandırıldıktan sonra yerlerine ulaştırılmak üzere tırlara yükleniyor. Bu ilgi ve alaka milletimizin böylesine zor günde bir olma, birlik olma duygusunun ne kadar önemli olduğunu bu yardım tırları gösteriyor. Allah yollarını açık eylesin, şoförlerimize de hayırlı yolculuklar diliyorum. Yardımlarımız devam ediyor. Belediyemize teslim edilen her yardımı yerine ulaştıracağız. Allah tekrarını göstermesin. Hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileyerek, onların yanında olduğumuzu karınca kararınca Kütahyalı hemşehrilerimiz adına bu vesileyle iletmek istiyorum” diye konuştu.