Kütahya Belediyesi, belediye bünyesinde çalışan işçilerin şubat ayı maaşlarını tam olarak yatırılacağını duyurdu.

Belediyede yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle son iki aydır işçi maaşlarında yüzde 25 oranında kesinti yapılırken, bu ay maaşların eksiksiz ödeneceği bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda bilindiği üzere belediye bütçemizde yaşanan mali sıkıntılar sebebiyle işçi maaşlarımız son iki aydır yüzde 25 kesintiyle yatırılmaktaydı. Yaptığımız özverili çalışmalar neticesinde işçilerimizin şubat ayı maaşları hesaplarına tam olarak yatırılacaktır. Her şartta çalışanlarımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını verme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.