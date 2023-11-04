Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İsrail menşeli ürünlerin Kütahya Belediyesine ait bütün sosyal tesislerden kaldırıldığını duyurdu.
Açıklamasında işgalci İsrail’in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze’ye yönelik saldırılarına çocuk, kadın, yaşlı demeden devam ettiğine dikkat çeken Başkan Alim Işık, “Kendi topraklarında zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları karşısında üzüntümüzü tarif etmek imkansız. Bu düsturla İsrail menşeli ürünleri Kütahya Belediyemize ait bütün sosyal tesislerimizden kaldırdığımızı hemşerilerimize bildirmek isteriz” dedi.