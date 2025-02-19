Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, mahallelerin ihtiyaç ve sorunları detaylı şekilde ele alınırken, muhtarların görüş ve önerileri de dikkatle dinlendi. Başkan Kahveci, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğuna vurgu yaparak, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilenler muhtarlarımızdır. Sizlerle bir araya gelerek ortak çözümler üretmeye devam edeceğiz ve Kütahya’mızı daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

Kütahya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, mahalle muhtarları çeşitli konulardaki taleplerini iletti. Proje ve çalışmalarla ilgili öneriler gündeme gelirken, Başkan Kahveci bu taleplerin hızla çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi ve sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Toplantının sonunda Başkan Kahveci, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek, "Bu iş birliği ile mahallelerimizde yaşam kalitesini artıracağız. Birlikte çalışarak Kütahya’mızın her köşesini daha da güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı başta olmak üzere toplantıya katılan mahalle muhtarları, düzenlenen toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.