Kütahya Belediyesi, kara kışa karşı önlemlerini almaya ve hazırlıklara başladı. Şu ana kadar yaklaşık 500 ton tuz depolayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele hizmeti verecek.

Kütahya Belediyesi, kara kışa karşı önlemlerini almaya ve hazırlıklara başladı. Şu ana kadar yaklaşık 500 ton tuz depolayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele hizmeti verecek.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, karla mücadele çalışmaları için tedbirlerini almaya başladı. Sorumlu olduğu güzergahlarda geniş araç filosu ve personelleriyle sahada olacak olan ekipler, karla mücadelenin olmazsa olmazı tuzu depolamaya başladı. Ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için şimdilik 500 ton tuz depolayan Kütahya Belediyesi, tuz stoğuna ve kışa hazırlıklarına devam edecek. Ekip, ekipman ve malzeme anlamında tüm tedbirleri almaya devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, sorunsuz bir kış geçirmeyi planlıyor.