Kütahya Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin tarafından imzalanan protokolün proje ve faaliyet konuları arasında “Yaşlılara Yönelik Sosyal Projeler ve Hizmetler”, “Engellilere Yönelik Sosyal Projeler ve Hizmetler”, “Kadınlara Yönelik Sosyal Projeler ve Hizmetler” ile “Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal Projeler ve Hizmetler” yer alıyor. Bu doğrultuda projeler için KSBÜ tarafından profesyonel eğitimci desteği sağlanacak.

Protokolün imzalanmasının ardından taraflar karşılıklı olarak hayırlı olsun dileklerinde bulundular. İmza töreninde KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, Kütahya MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (AD) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savcı ve Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Arzu Duman yer aldı.