Kütahya Belediyesi ile İtalya ISIA Üniversitesi Rektörlüğü arasında, dijitalleşme, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi önemli konuları kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Başkan Kahveci ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen İtalya ziyaretinde, AB, IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) ve Horizon gibi uluslararası hibe fonlarıyla desteklenen projelerde ortak çalışmalar yürütmek üzere anlaşmaya vardı. Bu iş birliği, dijitalleşme, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi kritik alanlarda projeler geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, oluşturucu kültürel endüstrilerin geliştirilmesi ve şehir ekonomisine katkı sağlanacak projeler üzerinde çalışılacak.

Kütahya Belediyesi’nin Rekabetçi Sektörler Hibe Programı (RYSOP) ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme (Town-Twinning) Programı kapsamında yapılan görüşmeler neticesinde, "Kütahya’da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi" ile Kütahya, uluslararası platformlarda daha fazla tanınma fırsatı bulacak.