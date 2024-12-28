Görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zabıta Memuru Halit Aktepe, vefatının ikinci haftasında Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediye personeli ve vatandaşların katıldığı anma etkinliğinde, Zabıta Müdürlüğü’nün organizasyonuyla belediye binası önünde Halit Aktepe için lokma tatlısı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Halit Aktepe’nin görevine bağlı, değerli bir çalışma arkadaşı olduğunu belirterek, “Kıymetli mesai arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz” dedi.