Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi, öğrencileri ve öğrenci velileri ile birlikte bir aile havasında 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamladı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrenci velileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Vekili Damcı, öğrenci velilerimizle tek tek merhabalaşarak geride bıraktığımız eğitim öğretim yılının verimli bir yıl olduğunu ifade etti.

Damcı, "Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nin kaliteli bir eğitimle teminatımız olan çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlanmaktadır" dedi.

Veliler, verilen hizmetin bölgede tek olduğunu dile getirdiler.