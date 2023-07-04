Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevini 3 yıldır sürdüren Osman Ortaçlı, Belediye Başkanı Alim Işık’ın katıldığı törenle görevini Yüksel Çetinkaya’ya devretti.

3 yıldır Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevini sürdüren Osman Ortaçlı, görevini Yüksel Çetinkaya’ya devretti. Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir’in de katıldığı törende Fen İşleri Müdürlüğü personelimize sohbet ortamında bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fen İşleri Müdürlüğü’nün önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek özverili çalışmaları için ekiplere teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “En fazla çalışanımızın bulunduğu, hizmet süresi açısından da en kritik görevlerde bulunan siz değerli arkadaşlarımızla bu toplantıyı yapmaya karar verdik. Hem bir görev değişikliğini hep beraber geleneksel hale getirip icra edelim hem de sizlerin sezonla ilgili varsa talebi, düşüncesi, eleştirisi, katkısı onları da almak üzere bu toplantıyı başlatıyoruz. EYT’den faydalanarak emekli olan arkadaşlarımıza vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Bayram öncesi, daha önceki hiçbir dönemde yaşanmamış yağışlı sezon nedeniyle birçok işimiz aksadı. Onun için bayram sonrası iklimde bir anormallik olmaz, normal günleri yaşamaya başlayınca daha hızlı, akıllı, öncelikleri doğru sıralayarak şehrimizin bizden beklediği hizmetleri verme sürecine girdik. Bu 3-4 aylık çalışma sezonunu doğru değerlendirmemiz lazım. Memur-işçi fark etmeksizin Fen İşleri Müdürlüğü, diğer müdürlüklerimizle kıyasladığımız zaman işi ağır, şartları zor ama iş yerine getirildiği zaman da aldığı dualar nedeniyle karşılığı fazla olan bir müdürlüğümüz. Benim dönemim de önce Ali Taşkın Beyle göreve başladık. Kendisinin talebiyle onu değiştirdik, Aydın Beyi müdür yaptık. Onun arkasından da Osman Bey arkadaşımıza bu görevi verdik. O da belirli bir süre kendi hayatından ve ailesinden fedakârlık yaparak bugünlere getirdi. Dün itibariyle de Yüksel Çetinkaya arkadaşımıza bu görevi tevdi ettik. Bugün itibariyle görev teslimini yapacağız. Osman Bey yine aramızda, sadece unvanı değişti. Kendisine teşekkür ediyorum yaptığı görevlerden dolayı. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Yeni müdürümüze de huzurunuzda başarılı, sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Işık, konuşmasının ardından Osmanlı Ortaçlı ve Yüksel Çetinkaya’yı sahneye davet etti. Osmanlı Ortaçlı’ya bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi takdim eden Başkan Işık, Yüksel Çetinkaya’ya da yeni görevinde başarılar diledi.

Osman Ortaçlı, çalışma arkadaşlarından helallik isteyerek göreve yeni başlayan Yüksel Çetinkaya’ya başarılar diledi. Yüksel Çetinkaya da bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Osman Ortaçlı’ya teşekkür ederek görevi boyunca elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağını söyledi.