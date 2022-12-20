Kütahya Belediyesi, Şehir Hastanesi önünde bulunan Eken Paşa Caddesi’nde çalışmalara başladı.

Kütahya Belediyesi, Şehir Hastanesi önünde bulunan Eken Paşa Caddesi’nde çalışmalara başladı.

Kütahya’nın geleceğe taşımak için alt ve üst yapı faaliyetlerine ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Şehir Hastanesi önünde yer alan Eken Paşa Caddesi genişletilerek, hastane kullanıma açıldığında doğacak ihtiyaca cevap verecek hale getirildi. Caddede reglaj çalışmalarına başlayan ekipler, daha sonra sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirecek.

Yapılan çalışmalarla 10 metre olan Eken Paşa Caddesi’nin genişliğinin 30 metreye çıkarılacağı belirtildi.