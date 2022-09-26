Kütahya Belediyesi, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 35 projeyle Türkiye üçüncü oldu. Ayrıca Kütahya Belediyesi, kendi kategorisindeki 51 belediye içinde de Türkiye birincisi oldu.

Kütahya Belediyesi, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 35 projeyle Türkiye üçüncü oldu. Ayrıca Kütahya Belediyesi, kendi kategorisindeki 51 belediye içinde de Türkiye birincisi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı projeyle Akıllı Şehirler konusunda başarılı örnekler listelendi. Akıllı Şehirler çercevesinde göreve geldiği günden bu yana başarılı proje ve uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek olan Kütahya Belediyesi, içerisinde büyükşehirlerin de yer aldığı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Başarılı Örnekler listesinde 35 projeyle Kocaeli ve Gaziantep’ten sonra üçüncü sırada yer aldı.

Akıllı Şehirler projelerine önem veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu alanda Kütahya’ya ilkleri yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor. Bu çerçevede; Akıllı Çöp Konteynerlerinden E-İmar Uygulamasına, Çocuk Parkları Güvenlik Kamera Sistemlerinden Akıllı Saat ve Panik Butonuna kadar birçok projeyle şehir yaşamı ve şehrin kalitesi artırıldı.

Projelerin birçoğu Türkiye’ye örnek olduğu gibi peşinden de çok sayıda ödülü Kütahya’ya kazandırdı.