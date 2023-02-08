Kütahya Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kampanyaya bağışlanan yardım malzemelerinin yüklendiği 16. yardım tırı, dualarla depremden etkilenen vatandaşlarımız için yola çıktı. Başkanımız Işık, “Dün 8’inci tırımızı göndermiştik. Dün akşamdan sabaha kadar arkadaşlarımızın hazırladığı yeni 8 tırı daha yola çıkarıyoruz. Bu yardımları yapan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kütahya Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kampanyaya bağışlanan yardım malzemelerinin yüklendiği 16. yardım tırı, dualarla depremden etkilenen vatandaşlarımız için yola çıktı. Başkanımız Işık, “Dün 8’inci tırımızı göndermiştik. Dün akşamdan sabaha kadar arkadaşlarımızın hazırladığı yeni 8 tırı daha yola çıkarıyoruz. Bu yardımları yapan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplamda 16 yardım tırını depremden etkilenen vatandaşlarımız için gönderdiklerini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Depremin 3. gününde gördüğümüz manzaralar içimizi acıtsa da vatandaşlarımızın yardımları, Türkiye’nin her yerinden deprem bölgesine aktarılmak üzere değişik organizasyonlarla toplanıyor. Belediyemiz de ilk günden itibaren başlatmış olduğu deprem yardım kampanyasını devam ettiriyor. Dün 8’inci tırımızı göndermiştik. Dün akşamdan sabaha kadar arkadaşlarımızın hazırladığı yeni 8 tırı daha yola çıkarmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 16’ıncı tır Kütahya Belediyesi’nin Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilip deprem bölgesine gönderiliyor. Bu yardımları yapan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biraz sonra da Seyitömer Belediyemizin hazırlamış olduğu bir tır daha buraya gelecek, onu da törenle göndereceğiz. Diğer taraftan da gelen yardımların ayrılması ve paketlenip yüklenmesi işlemi de Belediyemizin alt katında devam ediyor. Bugün ve yarın da nasip olursa bu kampanyayı devam ettireceğiz. Ondan sonra da inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Milletimizin gönlü rahat olsun. Hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kaybedilen canlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz Milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Orada yardıma muhtaç olan her vatandaşımıza da sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.