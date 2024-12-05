Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla Germiyan Sokağı ve Tarihi Eğdemir Hamamı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık’ın da katıldığı ziyaretlerde, Başkan Kahveci, yapılması planlanan restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kahveci, şehrin tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kahveci, turizmi geliştirme hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Germiyan Sokağı’mız ve şehrimizdeki en eski hamamlardan biri olan Tarihi Eğdemir Hamamı, Kütahya’mızın kültürel kimliğini yansıtan önemli değerlerimiz. Bu alanları hem vatandaşlarımız hem de ziyaretçilerimiz için cazip hale getirmek adına gereken tüm adımları atacağız” diyen Kahveci, şehrin zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak için planlamaların devam ettiğini ifade etti.

Kütahya Belediyesi, şehrin tarihi dokusunu koruma ve turizmi canlandırma çalışmaları kapsamında restorasyon projelerine hız kesmeden devam ediyor.