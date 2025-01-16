Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Turgutlar Köyü’nde safran, salep ve lavanta yetiştirerek tarım sektöründe öne çıkan genç kadın girişimci Şüheda Sayın’ı ziyaret etti. Başkan Kahveci, üretim sahasını yerinde inceleyerek Şüheda Sayın’ın çalışmalarına dair detaylı bilgi aldı.

Genç girişimcinin özverili çalışmalarını takdir eden Başkan Kahveci, bu tür girişimlerin şehrin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmadaki önemine dikkat çekti. Kahveci, “Bu tür üretim faaliyetleri hem geleneksel tarım değerlerimizi yaşatıyor hem de ekonomik olarak büyük katkı sağlıyor. Şüheda Sayın gibi girişimcilerimiz, özellikle kadınlarımıza ilham kaynağı oluyor. Belediye olarak bu tür projelerin her zaman destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Başkan Kahveci, girişimcinin projelerini dinleyerek gelecek planlarına dair fikir alışverişinde bulundu.

Şüheda Sayın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Kahveci’ye destekleri için teşekkür etti. Sayın, tarım sektöründe daha büyük başarılara imza atmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.