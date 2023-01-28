Meryem Işık’ın cenaze törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, protokol mensupları, ilçe ve belde belediye başkanları, Işık’ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın vefat eden annesi Meryem Işık, Simav ilçesi Kuşu beldesinde toprağa verildi.

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