Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Hatay’ı ve Osmaniye’yi ziyaret ederek vatandaşların acılarına ortak oldu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Hatay’ı ve Osmaniye’yi ziyaret ederek vatandaşların acılarına ortak oldu.

Depremden etkilenen vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını birebir dinleyen Başkan Işık, yemek ikram ettiği depremzedelerin sofrasına misafir oldu. Deprem bölgesinde ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan Işık, sahada çalışan ekiplerden ve yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı.

Afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak bugüne kadar ellerinden gelen desteği verdiklerini bugünden sonra da vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Işık’ın ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak, Zabıta Müdürü Alpaslan Tutar, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaclı, Temizlik İşleri Müdürü Ramazan Karakaya, Su ve Kanalizasyon Müdürü Serhat Muştuer, Yapı Kontrol Müdürü Memiş Özüş ve 16 kişiden farklı birimlerde oluşan görevli personeller eşlik etti.