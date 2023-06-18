Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile iş birliği içirisinde olduklarını ifade etti.

Damcı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Damcı, "Bu mezuniyet gününün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün katılımcıları şahsım ve Kütahya Belediyesi adına saygıyla selamlıyorum. Kültür, sanat ve tarih şehri, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’mızda sizleri misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ve mutluluğu belirtmek isterim. Göreve geldiğimiz günden bu yana 4 yıl boyunca çok güzel birlikteliklerimiz oldu. Öncelikle üniversitemizde kurulan topluluklarla beraber iş birliklerimiz devam etti ve bundan sonra da devam edecek. En güzel örneğini de zaten birkaç gün önce TÖMER birimimiz ve Sakarya Üniversitemizle birlikte yaptığımız, yaklaşık 15-16 ülkeden öğrencilerin iştirak ettiği çok güzel bir gösterimiz oldu. Sizler yaklaşık 80-90 farklı ülkeden geldiniz, kendi kültürünüzü, kendi adetlerinizi bizlere göstermeye çalıştınız. Mutlaka bizden de sizlere bazı şeyler gitti. 4 yıl boyunca burada ciddi anlamda sizler de Kütahyalı oldunuz, Türk oldunuz, bundan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah Kütahya’mızda kalacak arkadaşlarımız varsa da Kütahya Belediyesi olarak elimizden gelen ne varsa yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. TÖMER birimine ve birimde görevli değerli akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Kütahya Belediyesi-Dumlupınar Üniversitesi iş birliği devam edecektir. Çünkü yıllar önce ben de bu üniversiteden mezun oldum. Dolayısıyla bir kan bağımız var. İnşallah bu bağımız memleketimiz için devam edecek. Mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki yaşamlarınızda da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.