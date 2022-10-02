Edip İlkay Sunay ve Aytek Canbek’in listelerinin yarıştığı seçimler sonunda, 193 oy alan Av. Edip İlkay Sunay Kütahya Barosu’nun yeni başkanı olurken, Av. Aytek Canbek 171 oy aldı. (EFE-)

Av. Mehmet Demirbağ’ın Divan Başkanlığını yaptığı mevcut başkan Ahmet Atam’ın aday olmadığı Genel Kurulda ilk gün adaylar Av. Aytek Canbek ve Av. Edip İlkay Sunay’ın konuşmalarının ardından ikinci gün seçimlere geçildi.

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