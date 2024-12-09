Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Seramik Şehirler Birliği’ne üyelik ve iş birliği projeleri kapsamında İtalya’nın Faenza şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde Başkan Kahveci ve ekibi, Faenza Belediye Başkanı Massimo Isola’nın yanı sıra Avrupa Seramik Rotaları ve Seramik Şehirleri Ağı’nın yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde seramik sanatı, çevre ve iklim değişikliği konularında ortak projeler geliştirilmesi ve iş birliği fırsatları ele alındı. Bu temaslar, Kütahya’nın hem kültürel hem de çevresel projelerde Avrupa ile entegrasyonunu güçlendirmeyi ve uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesini hedefliyor.

Belediye Başkanı Kahveci, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, “Kütahya’nın seramikteki köklü mirasını uluslararası düzeyde tanıtmak ve çevre dostu projelere öncülük etmek adına önemli adımlar atıyoruz” dedi.