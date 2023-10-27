Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Endüstride ve Mesleki Eğitimde Kalite (EMEK) projesi çerçevesinde, Elektrik Elektronik Teknolojileri alanından 2 öğretmen ve 6 öğrenci İtalya’nın Rimini şeşhrinde, 4 öğretmen ve 12 öğrenci de Almanya Gelsenkirchen kentinde eğitimlerini tamamladı.

Robotik programlama otomasyon ve kompanzasyon eğitimi alan Endüstriyel Bakım Onarım dalı öğrencileri, Almanya ve İtalya’daki işletmelerde 3 hafta staj yaparak kendilerini geliştirdiler.

2010’dan beri aktif bir şekilde çalışmakta olduklarını dile getiren Kütahya Atatürk MTAL Elektrik Bölümü Öğretmeni Gökhan Yaşar, "Pandemi döneminde yurtdışı yasakları olduğu için çıkamadık, onun dışında her sene onlarca öğrencimizi ve öğretmenimizi eğitimlere göndermekteyiz. Bu zamana kadar Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovakya, İspanya, İtalya gibi sanayide iyi olmuş ülkelerle çalışma şansını elde ettik. Bu imkanı bize sağladığı için Ulusal Ajansa okulum adına çok teşekkür ederim" dedi.

Katılımcı öğrencilerde, bu imkanı kendilerine sağladığı için Türkiye Ulusal Ajansına teşekkür etti.