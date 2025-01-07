Kütahya Atatürk Lisesi’nin kurulduğu günden bu yana mezun olan öğrenciler, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenleri, rahmetli beden eğitimi öğretmeni Ali Erdinç’in cenazesi sonrası aldıkları kararla düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Organizasyon, Müjgan Gültekin, Gülay Yıldız Arslan, Çiğdem Özçelik, Şule Ilgın Erdem, Cem Çerkeş ve Oğuz Arslan’ın öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte, yıllar sonra bir araya gelen katılımcılar, eski günleri yad ederek hasret giderdi. Kahvaltıya katılanlar, bu buluşmanın geleneksel hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Program sonunda, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılırken, gelecek yıllarda daha geniş katılımlı etkinliklerde yeniden bir araya gelme temennisinde bulunuldu.