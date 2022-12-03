Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi, "Küçülen montum kardeşimi ısıtacak" projesi çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahipleri için giyim malzemesi desteğinde bulundu.

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi, "Küçülen montum kardeşimi ısıtacak" projesi çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahipleri için giyim malzemesi desteğinde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü İsmail Baş, “eTwinning Kulübümüzün ihtiyaç sahipleri için yürütmüş olduğu ’Küçülen montum kardeşimi ısıtacak’ projesi çerçevesinde öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla temin edilen 25 kaban, 25 kazak, 46 pantolon, 2 elbise, 1 etek, 10 Gömlek, 2 ceket,11 başörtüsü 170 TL nakit para ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Projemize destek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.