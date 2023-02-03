AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya’nın artık ihracatçı şehirler arasına girdiğini bildirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya’nın artık ihracatçı şehirler arasına girdiğini bildirdi.

Gazel, TBMM’de yaptığı konuşmada, Organize sanayi bölgelerindeki son durumla ilgili kamuoyuna önemli bilgiler sundu.

AK Parti yönetiminden önce Kütahya’da sadece bir organize sanayi bölgesi bulunduğunu, burada da sadece 10 fabrikada 400 kişinin istihdam edildiğini hatırlattı.

Gazel, Kütahya ve ilçelerinde 4 OSB’nin bulunduğunu ve buralarda toplam 15 bin kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde 103 fabrikanın faaliyet gösterdiğini belirten Gazel, "Bilindiği gibi, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi de yine AK Parti döneminde kuruldu. Şu anda burada mevcut istihdam yaklaşık 2 bin 500; bunun dışında Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde de 4 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nde de 2 bin kişi istihdam ediliyor" dedi.

Yapımı devam eden Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgilide bilgiler de veren Gazel, “6 milyon metrekarelik bir alanla başladığımız bir organize sanayi girişimi, şu anda 14 milyon metrekarelik alana ulaştı; tahsisatlar yapıldı, altyapı hizmetleri tamamen yapıldı. 3’üncü etap çalışmalarıyla birlikte de 20 milyon metrekarelik bir alanda hizmet görecek ve şu anda tahsisatı yapılacak arazilere toplam 19 milyar TL’lik bir yatırım söz konusu olacak. Alan inşa edecek yatırım ve birkaç sene içinde de 20 bin çalışana Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

Organize sanayi bölgeleriyle istihdam ve üretimin Kütahya’yı başka bir boyuta da taşıdığını ifade eden Gazel, “Kütahya, ihracatçı şehirler arasına girdi. 2021 yılında Kütahya 284 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2002 Ağırlıklarına göre bu rakam şu demek; yüzde 567 oranında Kütahya’nın ihracatı arttı. Tabii 2022 yılının Ocak ve Kasım ayı boyunca 2021 yılının aynı dönemini geçirmiş olmamız yüzde 25 oranında artmış ve 322 milyona varan bir ihracat gerçekleşmiş oldu. Ben, burada, bütün bu organize sanayi bölgemizde yetiştirdiğimiz, ihracata katkı yapan, üretime katkı yapan iş adamımızdan çalışanımıza kadar, emekçimize kadar bütün Kütahyalı hemşerilerimi tebrik ediyorum, Allah razı olsun" dedi.