Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük başarı elde etti.

Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Eşit Ağırlıkta Türkiye 216’ıncı Türkiye 474’üncülüğü elde etti. Eşit Ağırlıkta ilk 500’de 2, İlk 10 binde 6, ilk 50 binde 12 öğrenciyle yer alırken sayısal alanda ilk 30 binde 4 öğrenci, ilk 50 binde 8 öğrenci, sözelde ilk 800’de 2 öğrenci, ilk 50 binde 6 öğrenci yer aldı. TYT sıralamasında ise ilk 50 binde 10 öğrenciyle büyük başarı elde etti.

Sınav sonucunu değerlendiren Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Vehbi Keler "2016’da Türkiye’deki sayılı proje okullarından biri olarak başlayıp Türkiye’deki proje okullarının yüksek başarısı gibi ilimizde de imam hatipler nezdinde başarıda öncülük yapmaya, gerek idari kadromuz gerekse öğretmen arkadaşlarımızla YKS’de elde edilen başarılarla tarih yazmaya devam ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı, velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarılarının hayat boyu sürmesini diliyorum" dedi.