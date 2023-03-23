14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kütahya’da 55 aday adayı başvuruda bulundu. Partiye son dakika müracaatını Kütahya’nın önceki dönem Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun yaptığı, 4 aday adayının da Kütahya’yı ikinci tercih ili olarak seçtiği öğrenildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, aday adaylarıyla alakalı bilgiler verdi.

Önsay, "Aday adaylarının 44’ü erkek, 11’i kadın. Bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 engelli aday adayımız var. Aday adaylarımızın 3’ü doktora 9’u yüksek lisans, 31’i lisans, 5’i ön lisans ve 7’si de lise mezunudur. Aday adaylarının yaş ortalaması ise 49’dur. İlimizdeki başvurularda aday adaylarımız, AFAD’a toplamda 960 bin TL’nin üzerinde bağışta bulundular. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Adil Biçer, Adnan Ersoy, Agah Aşkın, Ahmet Karabulut, Ahmet Sami Kutlu, Ahmet Tan, Ali Eray Dinler, Aydın Kılıçkan, Ayfer Yıldırım, Batuhan Çokal, Ceyda Çetin Erenler, Dilek Ümran Öztürk, Emine Rumeysa Karaoğlan, Erhan Hisar, Esra Özbek Balcı, Fatma Çakır, Fatma Mendillioğlu, Hakan Uşak, Halil Oyan, Halil Özkul, Hilmi Gümüş, Himmet Özer, Hüseyin Özkan, İdris Sönmez, İshak Gazel, İsmail Hangün, İsmail Tosun, İsmail Yaşa, Kamil Saraçoğlu, Mehmet Ali Aymaz, Mehmet Demir, Mehmet Gül, Mehmet Karakaya, Melek Mankan, Mesut Yörük, Murat Ahmet Başköy, Musa Yılmaz, Mehmet Altuğ Atalay, Mustafa Aydın, Mustafa Özbey, Mustafa Yenipazar, Mücahid Köksal, Necati Kaymak, Osman Zeybek, Ramazan Aydemir, Ramazan Ataş, Rıdvan Durgut, Rıza Kenan Uzman, Salim Karaboğa, Sibel Tuna, Süleyman Yiğit, Şakir Ünal, Yasemin Aşıkovalı Çakır, Yunus Altıngemi ve Zehra Öğüt Demirel başvuruda bulundu.