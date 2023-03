Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri eylül ayından bu yana biriktirdikleri atık kağıtları geri dönüşüme vererek futbol topu aldılar.

Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları yürüten Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Özlem Çalışkan, okullarında Eylül ayından bu yana geri dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Çalışkan, “ Bu çerçevede öğrencilerimizde geri dönüşüm bilincini oluşturmak ve bu noktaya dikkat çekmek için her sınıfta atık kağıt kutuları oluşturduk. Toplanan kağıtlardan geri dönüşümle elde edilecek gelirin her sınıfın kendisine ait olacağını duyurduk. Toplanan atık kağıtları geri dönüşüm için satın alan görevliyi okulumuza çağırdık ve her sınıf biriktirdiği kağıtları hep birlikte geri dönüşüm için verildi. Elde ettikleri gelirlerle her sınıf kendi bütçesini oluşturdu ve Hafızlık 5. Sınıf öğrencilerimiz atık kağıt geri dönüşümünden elde ettikleri gelirin üzerini harçlıkları ile tamamlayarak futbol topu aldılar ve büyük bir hevesle tekrar geri dönüşüm için sınıflarında atık kağıt toplamaya başladılar. Artık sınıflarda yerlerde, sıra altlarında atık kağıtlar görmüyoruz. Bu bilincin öğrencilerimizde oluşmuş olduğunu görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Okul Müdürü Rüştü Benli, okullarında başlattıkları sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarının öğrenciler üzerindeki olumlu izlerini görmeye başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Müdür Benli, “ Büyük bir özveri ile topladıkları atık kağıtları geri dönüşüme vererek kendi sınıf bütçelerini oluşturmaları ve bu bütçe ile sınıfça bir şeyler yapabiliyor olduklarını görmelerinin onlar da çok olumlu etkiler bıraktığını gözlemliyoruz. Akademik dersler ve hafızlık çalışmalarının yanında öğrencilerimize katkı sağlayacak her türlü etkinliklerle onları gerçek hayata en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyoruz “ diye konuştu.