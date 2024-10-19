Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulunun “Değerler Eğitimi” alanında hazırlamış olduğu “Yaşayan İmam Hatip” isimli projesi Türkiye birincisi oldu.

Türkiye birincisi olan Ahteri İmam Hatip Ortaokulunun “Yaşayan İmam Hatip” isimli projesiyle 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında değerler eğitimi, spor, sanat, kültür, evrensel değerler, toplumsal değerler, sağlık, çalışkanlık değerleri gibi 8 değer alanlarında 145 farklı etkinlik yaparak, İmam Hatip Okullarının sadece dini eğitim veren yerler olduğu algısının, etkinliklerle değiştirilmesine çalışıldığını söyleyen Okul Müdür Kazım Gündüz, “Projemizin sonucunda öğrenci, öğretmen ve velilerin okula yönelik algısının olumlu olduğu görülmüştür. Etkinliklerimizi gerçekleştiren tüm öğretmen ve öğrencilerimizi, bu etkinlikleri projeye dönüştüren sosyal bilgiler öğretmenimiz Kerem Türküresin’i, sergiye katılan öğrencilerimizi çalıştıran, din kültürü ve ahlak bilgisi ögretmenimiz Beyza Nur Karadaş’ı, tebrik ederiz. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Acar’a, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Köse’ye, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar’a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyigit‘e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Öğretmen ve öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz” dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Okullarının 73. kuruluş yıl dönümünde açılan, “İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisinin ödül töreni, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Nazif Yılmaz ile Genel Müdür Ahmet İşleyen’in katılımlarıyla TTKB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.