Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu ekibi, il genelinde yapılan mesleki yarışmalarda başarılı sonuçlar aldı.

Kütahya’da İmam Hatip Okulları arasında yapılan “Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma" yarışmasında Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Hatice Ravza Coşkun il birincisi, “Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma" yarışmasında Mert Kahraman il ikincisi ve "Genç Bilaller Ezan-ı Güzel Okuma" yarışmasında Yusuf Mert Odabaş il üçüncüsü oldu.

Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma" yarışmasında il birincisi olan Hatice Ravza Coşkun, 13 Şubat 2025 tarihinde Aydın’da yapılacak bölge yarışmalarında Kütahya’yı temsil edecek.