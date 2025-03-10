Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen uluslararası bir sergide Kütahya’yı gururla temsil etti.

Sergide, Kütahya’yı Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Havva Çelik ve öğrencisi Deniz Baki temsil etti. Japon sanatçı Yayoi Kusama’dan ilham alınarak hazırlanan eserleriyle sergiye katılan Çelik ve Baki, Kütahya’nın sanatsal zenginliğini Frankfurt’a taşıdı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200’den fazla eserin sanatseverlerle buluştuğu sergi, Frankfurt’ta büyük ilgi gördü. Farklı illerden gelen sanatçıların eserleri, "Birlikte Güzeliz" teması altında bir araya gelerek, sanatın birleştirici gücünü vurguladı. Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi, öğretmenleri Havva Çelik ve öğrencileri Deniz Baki’yi tebrik ederek, "Öğretmenimizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nin Frankfurt’taki başarısı, Kütahya’nın sanatsal potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.