Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ramazan ayına coşkulu bir başlangıç yapmak amacıyla bir etkinliğe imza attı. Müzik öğretmeni Kazım Göktuğ Kutlu’nun öncülüğünde öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı "Senfonik İlahiler" konseri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin özel konukları arasında, Ayasofya Camisi’nin müezzini Selman Kızmaz da yer aldı. Kızmaz’ın sesiyle katkı sunduğu gece, dinleyicilere manevi bir atmosfer yaşattı. İlahilerin senfonik düzenlemelerle harmanlandığı konser, büyük ilgi gördü ve dakikalarca alkışlandı.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sağladığını ve Ramazan ayının ruhuna uygun bir programla izleyicilere manevi bir deneyim sunduklarını belirtti. Katılımcılar ise konserin kendilerini derinden etkilediğini ve bu özel etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.