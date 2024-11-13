Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından,” 2024 Yılı Yerel Düzey Saha Uzantılı Masa başı Deprem Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Kütahya İl Afet Müdahale Planı (Kütahya TAMP) çerçevesinde tüm afet gruplarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız, Destek AFAD Gönüllülerimiz ile 15 arama ve kurtarma ekibimizin katılımlarıyla "2024 Yılı Yerel Düzey Saha Uzantılı Masabaşı Deprem Tatbikatı"nı gerçekleştirdik. Destekleriniz için Kütahya AFAD ailesi olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.