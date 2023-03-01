Depremden hemen sonra bölgeye yardım malzemesi gönderen Kütahya Adliyesi, 12 kişilik personelini adli hizmetlerin devam etmesi için bölgeye gönderdi.

Depremden hemen sonra bölgeye yardım malzemesi gönderen Kütahya Adliyesi, 12 kişilik personelini adli hizmetlerin devam etmesi için bölgeye gönderdi.

Adalet Bakanlığınca yapılan görevlendirmeler neticesinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde adli faaliyetlerin sürdürülmesi adına 12 kişilik çeşitli unvan ve kadrolardaki Kütahya Adliye Personeli Kütahya Adalet Sarayı önünden görev yerleri olan Hatay iline uğurlandı.

Kütahya Adalet Sarayı önünde düzenlenen törene Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, "Hepimizi derinden etkileyen depremler sonrasında çok sayıda vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Yaraların sarılması ve adli faaliyetlerin sürdürülebilmesi için Adalet Bakanlığımızca başlatılan gönüllülük uygulaması çerçevesinde Kütahya Adliyemizden mesai arkadaşlarımızı Hatay ilimize uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Milletimiz nasıl Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da birlikte olmuşsa bugün de aynı birlikteliği yaşamaktayız. Gitmesi nasip olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, “Deprem’de yakınlarını kaybetmiş birisi olarak ben de derin üzüntü içerisindeyim, deprem bölgesine yardıma göreve bile gitmek herkese nasip olmuyor. Adliyemizden deprem bölgesine göreve giden tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.