Kütahya Adliyesi ve Türk Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde Kütahya Adliyesinde “Kan dostum” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kütahya Adliyesi ve Türk Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde Kütahya Adliyesinde “Kan dostum” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan vermenin önemine değinen Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, “Kan dostum” sloganıyla başlattığımız kan bağışı kampanyamızı adliyemizde gerçekleştirdik. Kızılay’ımızın adliyemizde daha öncede gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına bugün de tüm desteğimizi veriyoruz. Kan bağışımızın vatandaşlarımıza yaşam umudu olduğunu değerlendirmekteyiz. Bizlere bu imkanı sağladıkları için Türk Kızılay’a teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek," Bugün Kütahya Adliyesinde çalışanlarımızla, hakim ve savcılarımızla kan bağışı kampanyasına katkıda bulunduk. Umarım Türk Kızılay aracılığı ile yapılan bağışlar, toplum sağlığına katkı sağlar. Türk Kızılay’a ve personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kütahya Adliyesi ana bina zemin katında kurulan alanda gerçekleşen kampanyaya çok sayıda Cumhuriyet Savcısı, Hakim, adliye personeli, avukat ve vatandaşlar katıldı.