Kütahya’da üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Bu ayki gençlik buluşması, 80 Evler Kur’an Kursu’nda, Rukiye Demirci Köklü hocanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa, farklı yurt ve illerden gelen, çeşitli bölümlerde eğitim gören üniversite öğrencileri katıldı. Kursiyerlerin özenle hazırladığı ikramlıklar ve sürpriz hediyelerle buluşma, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. Ev yapımı yemeklerin yanı sıra, anlamlı sohbetlerle de zenginleşen etkinlik, gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Buluşmaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Müftü Yardımcıları Bahtiyar Kargıoğlu ve Tuğba Anatoprak da katıldı. Hocalar, gençlerle sohbet ederek manevi destek sağladı.