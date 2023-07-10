Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Belgesinin (OSB) genel kurulu gerçekleştirildi.

Açılış yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okundu ve kabul edildi.

Yönetim ve denetim kurulunun ibralarının ardından da yeni bütçe ve çalışma raporları görüşüldü.

30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu üyeliklerine Salih Çetiner, (Başkan) Mahmut Öztaş, (Başkan Vekili) Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım seçildi.

Kongrede denetleme kuruluna Veysel Örengül ve Erdinç Taşgın, OSB üst kuruluşu üyeliklerine Mustafa Yenipazar, Salih Çetiner ve Mahmut Öztaş oy birliği ile seçildi.

Genel kurul sonrası konuşan 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, "Yönetim kurulu ve şahsım adına göstermiş olduğumuz güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağız. Mahcup olmayacağız. Tüm projeleri ve ilave yapacağımız projeleri kısa ve orta ve uzun vadede gerçekleştireceğiz. İnşallah OSB’deki ORKÜSAN Kooperatifi projesi devam ediyor. Biz, onlara teknik ve bilgi olarak destek oluyoruz. Onların da devreye girmesiyle buradaki sanayicilerimizin alt yapıyla ilgili işlemleri burada tamamlanmış olacak" diye konuştu.