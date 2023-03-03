Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Mart ayının ilk yönetim kurulu toplantısında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Eski Başkanı İsmet Özotraç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Mart ayının ilk yönetim kurulu toplantısında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Eski Başkanı İsmet Özotraç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Mart ayının ilk yönetim kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında, Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Toplantıya, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri ve OSB Müdürü Murat Demir katıldı.

Toplantıda, İsmet Özotraç’a Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinde, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevli bulunduğu süre içerisinde, özverili ve disiplinli çalışma hayatına değerli tecrübelerini de ekleyerek sunmuş olduğu hizmet ve katkılarından dolayı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Yönetim Kurulu toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.