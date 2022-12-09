Yatırımcı ziyareti çerçevesinde yönetim kuruluna, Sumoda Tekstil Firma Müdürü Fuat Başsaray eşlik ederek üretim tesisi ve üretim aşamaları hakkında bilgi verdi. Talepler ve önerilerin sunulmasının akabinde ziyaret sona erdi.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner ve yönetim kurulu üyeleri, bölgede üretim faaliyetlerini sürdüren Sumoda Tekstil firmasına ziyarette bulundu.

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