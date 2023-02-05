Ziyarette, yürütülen çalışmalar ve genel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Dingil, Müdür Demir ile Harita Mühendisi Pehlivan’a teşekkür etti.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Demir ile Harita Mühendisi Ramazan Pehlivan, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil’e nezaket ziyaretinde bulunarak, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

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