Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen “Kütahya Tanıtım Günleri” fuarında İzmir ve Kütahyalı ziyaretçilerle bir araya geldi.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen “Kütahya Tanıtım Günleri” fuarında İzmir ve Kütahyalı ziyaretçilerle bir araya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner,

“ İzmir’de düzenlenen ’Kütahya Tanıtım Günleri’ fuarında açılan standımızda, fuara ilgi gösteren katılımcılara, gelişen ve yenilenen sanayi bölgemizi, yazılı ve görsel destekli materyaller ile tanıtma fırsatı bulduk. Emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.