Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ekiplerinin depremden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesinde arama, kurtarma ve yardım dağıtımında saha çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ekiplerinin depremden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesinde arama, kurtarma ve yardım dağıtımında saha çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya 30 Ağustos OSB’den yapılan açıklamada, ”Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımız, depremden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesinde arama, kurtarma ve yardım dağıtımında saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülkemizde yaşanan felaketin ardından birlik ve dayanışma içinde yardım halkası gün geçtikçe büyüyor. Milletçe sımsıkı kenetlenerek zorlu süreci yeniden ayağa kalkarak aşacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.